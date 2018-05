Minister Blok spreekt VN-Veiligheidsraad toe

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken heeft donderdag de VN-Veiligheidsraad in New York toegesproken. Daarna reisde hij per trein naar Washington om te overleggen met zijn Amerikaanse collega Pompeo. Vrijdag gaat hij door naar Buenos Aires voor de G20, een overleg met economisch invloedrijke landen.

Voor de VN-Veiligheidsraad sprak Blok over internationale rechtsorde. Daarna stond hij over dit onderwerp de pers te woord.

Hij droeg donderdag sokken in de regenboogkleuren, om daarmee te laten zien dat Nederland zich wil inzetten voor gelijke rechten voor iedereen, wereldwijd.