Met Van Helvert krijgt De Jonge nog meer concurrentie op rechts

Na staatssecretaris Mona Keijzer mengt ook het Limburgse Tweede Kamerlid Martijn van Helvert (42) zich in de strijd om het CDA-lijsttrekkerschap.

Dat betekent dat zorgminister Hugo de Jonge, die een middenkoers voorstaat, twee uitdagers naast zich krijgt met een rechts profiel die samenwerking met Forum voor Democratie bovendien niet categorisch uit de weg gaan. „Regionaal, in Limburg en Brabant, bestaat die samenwerking al en gaat dat goed”, zei Van Helvert woensdag op de site van het AD.

Wel voegde hij eraan toe dat de partij van Baudet moet laten zien tot meer in staat te zijn dan het doen van „opmerkelijke uitspraken.”

In zijn thuisland Limburg geniet de katholieke Van Helvert een enorme populariteit. Na een korte loopbaan als docent geschiedenis op een middelbare school in Sittard belandde hij al snel in de politiek. In de gemeenteraad van Echt-Susteren maakte hij vroeg naam als jong talent.

Nadat het CDA bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 in Limburg bijna 100.000 stemmen verloor, besloot het provinciale partijbestuur dat het roer radicaal om moest. Machtige gedeputeerden zoals Ger Driessen moesten het veld ruimen, de partij moest drastisch verjongen. Van Helvert werd als 32-jarige provinciaal lijsttrekker, moest de PVV met een zetel meer voor zich dulden en belandde vervolgens met die partij in een coalitie. Bij de Statenverkiezingen van vorig jaar eindigde het CDA in Limburg weer als de grootste partij.

Hoewel de CDA’er al in 2010 en 2012 op de landelijke kandidatenlijst stond, kwam hij pas in november 2014 in de volksvertegenwoordiging, toen het Kamerlid Van Hijum gedeputeerde werd in Overijssel. Hij werd woordvoerder infrastructuur.

Bij de laatste Kamerverkiezingen werd hij met ruim 19.000 voorkeurstemmen direct herkozen. Nadat Raymond Knops staatssecretaris werd, werd hij eerste woordvoerder Buitenlandse Zaken. In die functie valt hij op door in nauwe samenwerking met ChristenUnie en SGP voortdurend aandacht te vragen voor christenvervolging.

Van Helvert vergeet zijn achterban niet. Elke maandag, voordat hij naar het Binnenhof reist, houdt hij spreekuur voor zijn Limburgse kiezers; in café Eigenwijs in Sittard. Ook zijn katholieke achtergrond blijft hij met verve uitdragen. Nadat een fractiekamer van het CDA mede op zijn aandringen was ingericht als gebedsruimte regelde Van Helvert een Mariabeeld. Dat was afkomstig uit de Onze Lieve Vrouw van Fatimakerk in Weert, na de sluiting eigendom van een ondernemer. De ruimte en het beeld werd in december 2017 gezegend door hulpbisschop Everard de Jong van Roermond.

Voor Hugo de Jonge pakt de kandidatuur van Van Helvert waarschijnlijk gunstig uit, omdat de stemmen uit de rechterflank nu niet langer alleen bij Keijzer zullen belanden. Wint Van Helvert, dan is minister van Financiën Wopke Hoekstra, zo zegt hij, zijn premierskandidaat.

Vrijdag wordt duidelijk of het CDA-partijbestuur een enkelvoudige of een meervoudige voordracht doet voor de vacature voor de nieuwe lijsttrekker.