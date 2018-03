Man valt van tribune Tweede Kamer

Er is een bezoeker van de publieke tribune van de Tweede Kamer gesprongen of gevallen. Het is onduidelijk hoe de man eraan toe is.

Het debat over georganiseerde criminaliteit dat gaande was, is stilgelegd en de vergaderzaal van de Kamer is ontruimd. Een ambulance is gearriveerd, een brancard is binnengebracht en hulpverleners hebben zich over de man ontfermd.

De zaal is afgeschermd voor nieuwsgierige blikken. Vanuit de zaal wordt ook niet meer uitgezonden.

Kamerleden die het zagen gebeuren, zijn zeer aangeslagen.

Paniek in de Kamer er gaat iets helemaal fout op de publieke tribune pic.twitter.com/7LlJwMSdb0 — Frans van Heest (@fcvheest) 22 maart 2018

De staf van de Tweede Kamer wil voorlopig niet meer kwijt dan dat er „een incident bij de publieke tribune in de plenaire zaal” is geweest en dat hulpdiensten ter plaatse zijn.