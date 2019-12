Macron houdt voet bij stuk over NAVO

De Franse president Emmanuel Macron blijft erbij dat de NAVO hersendood is. Hij zei zittend naast zijn Amerikaanse ambtgenoot Trump in Londen dat hij vasthoudt aan zijn diagnose en dat duidelijk moet worden wat nu het belangrijkste doel van de militaire alliantie is.

Trump noemde de uitspraak van Macron eerder op de dag beledigend. „Totaal niet te vergelijken met toen ik de NAVO achterhaald noemde”, zei hij later op Twitter.

De Fransman hekelde dat de NAVO-landen het niet eens kunnen worden over de definitie van terrorisme. Hij beschuldigde Turkije ervan in Syrië soms samen te werken met strijders die een band hebben met terreurgroep IS.

De Turkse president Erdogan eist juist volle steun van de NAVO-bondgenoten in het gevecht tegen wat hij terroristen noemt. Ankara beschouwt de Koerdisch-Syrische YPG-militie als een terroristische organisatie.

De YPG is getraind en bewapend door het Westen om tegen IS te strijden. „Als ik naar Turkije kijk, ze vechten nu tegen degenen die schouder aan schouder met ons vochten”, aldus Macron, die later een gesprek zal hebben met Erdogan. Hij gaf ook scherpe kritiek op de aankoop door Turkije van het Russische antiraketsysteem S-400. Tegelijkertijd riep Macron op tot een „strategische dialoog” met Rusland.