Live: Kamerdebat over corona-maatregelen van het kabinet

In de Tweede Kamer tekent zich brede steun af voor de maatregelen die het kabinet tot nu toe heeft getroffen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en getroffen bedrijven en ondernemers te ondersteunen. De aanpak om „alles te doen wat nodig is” geeft vertrouwen, zei GroenLinks-leider Jesse Klaver woensdag tijdens het debat over de pandemie.

Wel leven er veel vragen, onder meer over de zorgcapaciteit, het tekort aan beschermingmiddelen en over de zogeheten groepsimmuniteit die langzaam zou ontstaan als meer mensen zijn genezen. PVV en Forum voor Democratie geloven niet in die strategie van immuniteit, omdat nog niet zeker is dat mensen die van het nieuwe virus zijn genezen, het niet opnieuw kunnen krijgen. Er zouden onnodig veel mensen ziek worden en sterven, vinden ze.



Vooralsnog keerden op Forum voor Democratie na alle partijen zich tegen de oproep van de PVV om nu een ‘lockdown’ in te stellen, om de contacten tussen mensen nog veel verder terug te dringen. In veel andere Europese landen is dat al gebeurd. De andere partijen volgen de redenering van het kabinet, dat op basis van adviezen van deskundigen stelt dat het virus alsnog de kop opsteekt zodra de maatregelen na zo’n lockdown weer worden versoepeld.

Volle steun was er, ook van de PVV, voor het economische steunpakket van het kabinet om noodlijdende bedrijven en ondernemers te helpen. Onder meer SP wil graag dat kleine zelfstandigen een uitkering krijgen op het niveau van het minimumloon in plaats van het bijstandsniveau. De VVD drong aan op grote snelheid om te voorkomen dat ondernemers eind deze maand al zijn omgevallen. „Ze krijgen plotseling geen inkomsten meer maar moeten wel allerlei rekeningen betalen”, zei Hayke Veldman (VVD).

In verband met het besmettingsgevaar zitten premier Rutte en vier ministers in vak K op flinke afstand van elkaar. Iedere fracties heeft maximaal twee leden in de plenaire zaal. Journalisten worden in de wandelgangen achter een lint gehouden, maar staan zelf vaak wel dichter op elkaar dan de anderhalve meter die is voorgeschreven.