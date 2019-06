Linkse oppositie: geef asielkind voorrang

Kinderen die asiel aanvragen, moeten voorrang krijgen, vindt de linkse oppositie. Zo weten zij sneller of ze in Nederland mogen blijven en wordt voorkomen dat ze hier ‘wortelen’ en vervolgens toch moeten vertrekken.

Het voorstel van GroenLinks, PvdA, SP en PvdD maakt deel uit van een eigenhandig geschreven wet die de vier oppositiepartijen door het parlement hopen te loodsen. Die zorgt er ook voor dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst voortaan meteen aan het begin van de asielprocedure moet kijken of de kinderrechten in het geding zijn. Nu gebeurt dat vaak pas later in de procedure.

PvdA en GroenLinks stelden een verwante initiatiefwet twee jaar geleden ook al eens voor. Omdat daarop scherpe kritiek kwam van de Raad van State, is het voorstel „ingrijpend gewijzigd”. De belangen van het kind moeten nog altijd zwaar wegen, maar zijn niet langer allesbepalend. De ‘kinderrechtentoets’ is nu bovendien bedoeld voor de meest fundamentele kinderrechten. Voor kinderen die gevaar lopen uitgehuwelijkt, besneden, of tot slaaf of kindsoldaat gemaakt te worden.

Vorige keer steunden ook D66 en ChristenUnie het plan. Maar zij zijn inmiddels regeringspartij en het kabinet is vermoedelijk minder enthousiast.