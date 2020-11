‘Laat studenten de stembureaus in maart bemannen’

Studenten kunnen bij de verkiezingen in maart helpen op de stembureaus nu er waarschijnlijk meer vrijwilligers nodig zijn vanwege de coronacrisis. De overheid zou daarvoor een wervingscampagne moeten opzetten, stellen het CDA en de koepel van studentenverenigingen LKvV voor aan minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Vereniging van Universiteiten (VNSU) steunen het idee.

Ollongren zint op maatregelen om het gevaar op besmetting tijdens de landelijke verkiezingen zoveel mogelijk te verminderen. Een optie kan zijn om de verkiezingen uit te smeren over meerdere dagen. Dan zijn er meer stembureauleden nodig. Ook zouden er tekorten kunnen ontstaan als veel oudere vrijwilligers afhaken komende verkiezingen omdat ze kwetsbaarder zijn voor het virus.

Bij de LKvV zijn ruim 44.000 verenigingsstudenten aangesloten. Praeses Denise van de Sant vindt dat dit initiatief naadloos aansluit op onze succesvolle landelijke campagne ‘Daar doen we het voor’. „Vanuit de studentengemeenschap dragen we graag ons steentje bij zodat verkiezingen veilig en soepel doorgang vinden.”

CDA-Tweede Kamerlid Harry van der Molen: „Hoe mooi zou het zijn als we deze verkiezingen veel jongeren in het stembureau zien meehelpen? Zo ontzien we ouderen en betrekken we studenten bij het belangrijkste moment van onze democratie. Een win-winsituatie als je het mij vraagt.”