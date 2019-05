Kuzu kort staande gehouden in Jeruzalem

DENK-fractievoorzitter Tunahan Kuzu is vrijdag in Jeruzalem korte tijd staande gehouden door Israëlische militairen. Hij was met een Palestijnse vlag op weg naar de Al Aqsa-moskee toen hij werd gestopt. Na een uur kon hij weer verder gaan.

“Hij is staande gehouden en zijn paspoort en telefoon zijn gedurende een uur ingenomen”, aldus minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel). Kuzu heeft gewacht op zijn spullen en kon daarna zijn weg vervolgen. De vlag is wel ingenomen. De Nederlandse ambassadeur heeft contact gehad met de fractieleider.

Kuzu is in Israël en de Palestijnse gebieden op werkbezoek, aldus de partij. Hij is daar om zich op de hoogte te stellen van de situatie. Hij spreekt met vertegenwoordigers van sociaal-maatschappelijke organisaties, historici, hulporganisaties en het bedrijfsleven. Ook is hij op bezoek geweest bij de Nederlandse ambassade in Tel Aviv.

Op vrijdag gelden altijd strenge veiligheidsmaatregelen rond de moskee op de Tempelberg in Jeruzalem. Het vrijdaggebed is het belangrijkste gebed van de week voor de moslims. De Al Aqsa Moskee en de nabijgelegen Rotskoepel behoren tot de heiligste plaatsen binnen de islam.