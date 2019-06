Kuiper (ChristenUnie) hekelt verrechtsing bij SGP’ers

De scheidende fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Senaat, Kuiper, haalt nog even uit naar de SGP.

Politici die politiek Den Haag verlaten, maken van hun hart meestal geen moordkuil. Daarom is het interessant om het interview met de scheidende fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Eerste Kamer, Roel Kuiper, in het Nederlands Dagblad van afgelopen zaterdag te lezen. En dan met name hoe hij aankijkt tegen de verhouding tussen ChristenUnie en SGP. „De SGP labelt zichzelf tegenwoordig steeds vaker als rechts. Ik vind dat bedenkelijk”, zo stelt hij.

De achterbannen van de partijen groeien volgens de scheidende senator uit elkaar. „Het zijn twee verschillende werelden, met een eigen cultuur en politieke inbreng. De ChristenUnie is bovendien de ontzuiling voorbij en heeft zichzelf opnieuw uitgevonden. De SGP is verbonden aan een zuil.”

Hoe het ook zij, CU-partijvoorzitter Adema sprak enkele weken geleden op het SGP-congres ter gelegenheid van het afscheid van partijvoorzitter Van Leeuwen heel wat warmere woorden aan het adres van de staatkundig gereformeerden.