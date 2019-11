Kritische kinderen bevragen ministers in Kamer

Hoe vaak spreekt de premier met de koning? Waarom is pesten eigenlijk niet strafbaar? En waarom zijn zoveel producten in de winkel in plastic verpakt? Het waren enkele vragen die dinsdag werden gesteld tijdens het Kindervragenuur, dat voor de tweede keer werd gehouden in de Tweede Kamer.

Het Kindervragenuur is een idee van Kamerlid Rens Raemakers (D66). Kinderen van vijf verschillende scholen legden onder meer premier Mark Rutte en de ministers Ferd Grapperhaus (Justitie) en Stientje van Veldhoven (Milieu) het vuur na aan de schenen. Soms met schaamrood op de kaken van de bewindslieden tot gevolg.

Grapperhaus werd aan de tand gevoeld over pesten. „Pesten is heel akelig, daar moeten we altijd iets tegen doen”, zei hij. Maar als hij het zo vervelend vindt, waarom heeft het dan zo lang geduurd voor hij er iets over heeft gezegd, wilde Kathalijne weten. De kritische noot leidde tot applaus en geroffel van de kinderen op de Kamerzetels.

Rutte: Ik kan veel leren van koning Willem-Alexander