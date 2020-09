Kraamzorg krijgt vanaf 2021 jaarlijks 10 miljoen euro extra

De kraamzorg krijgt vanaf volgend jaar structureel 10 miljoen euro extra. Minister Tamara van Ark (Medische Zorg) kondigt aan de sector, die met financiële problemen kampt, te hulp te schieten.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de situatie bij kraamzorgaanbieders onder de loep genomen en concludeert dat de tarieven omhoog zouden moeten. Het geld is onder meer nodig om investeringen door te voeren. Deze zijn wegens de tekorten de afgelopen jaren uitgesteld. Ook de personeelstekorten in bepaalde regio’s en de hoge werkdruk die daarmee gepaard gaan, moeten worden opgelost.

Uit het onderzoek van de NZa blijkt dat de financiële positie van de kraamzorgaanbieders in 2018 is verslechterd. Een aantal aanbieders trok begin dit jaar aan de bel over de financiële problemen. Met het verhoogde jaarlijkse budget moeten de reserves in de sector worden versterkt.