Klimaatakkoord: pijnlijke tegenslag voor kabinet-Rutte

De milieubeweging en de FNV stapten donderdag op uit het overleg over het klimaatakkoord. Een pijnlijke tegenslag voor het kabinet.

Het kabinet-Rutte III presenteerde zich bij de start in oktober vorig jaar als „het groenste kabinet ooit.” Vooral D66 en ChristenUnie vinden het klimaat en de zorg voor de schepping belangrijke redenen om deel te nemen aan de coalitie met VVD en CDA.

Om draagvlak voor het klimaatbeleid te creëren, koos de regering ongeveer een jaar geleden voor de totstandkoming van een klimaatakkoord. Overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties overlegden in vijf verschillende groepen over diverse onderdelen van het klimaatbeleid.

De onderhandelingen verliepen vanaf het begin al stroef. De belangen van het bedrijfsleven en de milieuorganisaties liepen behoorlijk uit elkaar. Maar de voorzitter van de onderhandelingen, oud-VVD-voorman Nijpels, benadrukte dat er hoop was zo lang niemand van de onderhandelingstafels wegliep.

Een dag voor de presentatie kwam dat gevreesde moment toch. Vijf milieuorganisaties, de FNV en een organisatie voor duurzaam ondernemen kunnen niet leven met het voorgestelde klimaatakkoord. Ze vinden onder meer dat het bedrijfsleven meer moet betalen voor de vervuiling van het klimaat door het broeikasgas CO2.

De stap van de milieubeweging vormt een forse tegenslag voor het kabinet. Het kabinet had als doel een klimaatbeleid met een breed draagvlak in de samenleving. Dat lijkt er nu niet te komen.

Maar dat is niet het enige. Het gebrek aan draagvlak in de samenleving leidt ook tot minder draagvlak in de politiek. De linkse partijen, GroenLinks, SP, PvdA en Partij voor de Dieren stelden zich donderdag direct op achter de milieubeweging.

Klimaatwet en Klimaatakkoord; hoe zit het?

Premier Rutte zette zwaar in om tot een akkoord te komen. De laatste weken was er geregeld topoverleg tussen bewindslieden, fractievoorzitters en klimaatwoordvoerders van de regeringspartijen om alles op alles te zetten op tot een breed gedragen akkoord te komen.

De stap van de milieubeweging zou de spanning in de coalitie zomaar kunnen opvoeren. D66 staat namelijk niet zo best in de peilingen. Het is de tweede keer in korte tijd dat Rutte het onderspit delft. Enkele weken geleden stapten de vakbonden uit het overleg om te komen tot een nieuw pensioenstelsel. Een succes was voor de geplaagde premier welkom geweest.