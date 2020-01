Kamervragen CDA en D66 over doorvliegen KLM boven Iran

Regeringspartijen CDA en D66 vragen zich af hoe het kan dat KLM boven Iran bleef vliegen ondanks de raketaanvallen in Irak. De partijen hebben Kamervragen gesteld aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur. Dat laat een woordvoerder van D66 weten aan Hart van Nederland.

De luchtaanvallen vonden plaats in de nacht van 7 op 8 januari. KLM besloot pas woensdagochtend 8 januari om niet meer boven Irak en Iran te vliegen. Dat gebeurde na het neerstorten van een Boeing 737-800 van Ukraine International Airlines, waarbij 176 mensen om het leven kwamen. Iran gaf toe dat de raketten door een foute keuze werden afgevuurd.

CDA en D66 vragen zich af of de luchtvaartmaatschappij de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft opgevolgd. In het rapport na de ramp met de MH17 heeft de OVV elf aanbevelingen gedaan. De partijen betwijfelen of deze aanbevelingen zijn opgevolgd en of zij het beoogde effect hebben gehad.