Kamerlid Van Haga sluit zich aan bij Forum voor Democratie

Onafhankelijk en ex-VVD-Kamerlid Wybren van Haga sluit zich aan bij Forum voor Democratie, meldt EenVandaag. Van Haga is vrijdag lid geworden van Forum. "Het is een fantastische partij. Het zijn allemaal fatsoenlijke mensen. Thierry Baudet en ik werken al enige tijd goed samen in de Kamer", zegt Van Haga over zijn stap.

De partij van Thierry Baudet heeft nu twee zetels en met Van Haga erbij drie. Van Haga benadrukt echter dat hij weliswaar lid is geworden van de partij Forum voor Democratie, maar in de Tweede Kamer gewoon verder gaat als onafhankelijk Kamerlid voor de groep Van Haga: "Ik hoop nog tien maanden fijn met Thierry en Theo Hiddema samen te kunnen werken. Maar er is geen sprake van een fusie."

Van Haga werd september 2019 uit de Tweede Kamerfractie van de VVD gezet. Hij raakte in opspraak toen hij met te veel alcohol achter het stuur van zijn auto zat. Toen volgens de VVD-top bleek dat Van Haga zich tegen de afspraken in bemoeide met zijn vastgoedbedrijf, werd hij uit de fractie gezet.