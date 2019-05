Kamer wil onderzoek naar homogenezing

Het ministerie van VWS moet een diepgaand en onafhankelijk onderzoek laten doen naar de vraag of en in welke mate er in Nederland homogenezingsbehandelingen of conversietherapieën worden aangeboden.

Een motie daarover van D66, PvdA en GroenLinks kreeg dinsdag een ruime Kamermeerderheid. Alleen PVV, ChristenUnie en SGP stemden tegen.

De drie partijen dienden hun motie in naar aanleiding van recente uitzendingen van de tv-programma’s EenVandaag en RTL5.

Bij EenVandaag kwam een man aan het woord die tientallen jaren geleden deelnam aan een door een evangelische jeugdorganisatie georganiseerde vakantie op een boerderij in Doornspijk. Duiveluitdrijvers zouden daar hebben geprobeerd zijn geaardheid te veranderen. RTL liet een ex-lid van een vrije baptistengemeente en een oud-jongerenwerker uit een pinkstergemeente aan het woord. Beiden bevestigden dat hun kerk uitdroeg dat homo’s door het gebed van hun gevoelens kunnen worden bevrijd.

Vorige week ontraadde minister De Jonge (VWS) de Kamer om voor de motie te stemmen. Hij vond het zinvoller om eerst bij het COC en bij meer aan kerkelijke genootschappen gelieerde lhbt-organisaties te peilen welke signalen zij hebben over genezingspraktijken. Zonder zo’n voorgesprek was het volgens hem te complex een dergelijk onderzoek goed vorm te geven, maar dat signaal sloeg de Kamer dinsdag in de wind.

D66-Kamerlid Bergkamp vroeg het kabinet binnen een maand aan te geven hoe de motie wordt uitgevoerd.