Kamer wil meer grip op politiebegroting

De Tweede Kamer wil zich intensiever kunnen bemoeien met de politiebegroting en bijvoorbeeld kunnen meebepalen welke regiokorpsen er extra geld nodig hebben.

Om die reden schaarde een ruime meerderheid zich dinsdag achter een motie van CDA’er Chris van Dam. Daarin wordt de regering gevraagd de politiebegroting voortaan uitvoeriger en overzichtelijker op te nemen in de justitiebegroting die de Tweede Kamer jaarlijks moet goedkeuren. Tijdens het jaarlijkse begrotingsdebat kunnen Kamerleden dan wijzigingen in de voorgenomen politie-uitgaven voorstellen, waarover vervolgens wordt gestemd en bij meerderheid beslist.

Minister Grapperhaus ontraadde de motie, omdat deze er volgens hem toe zou leiden dat de korpschef van de Nationale Politie minder flexibel met de politiebegroting kan omgaan. De bewindsman vindt de wijziging niet passen in het huidige politiebestel, maar die redenering overtuigde zowel de coalitiepartijen CDA, D66 en ChristenUnie als ook de oppositiepartijen SP, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, DENK, 50PLUS, SGP, FVD en het onafhankelijke lid Van Kooten-Arissen niet.

Eind april moet Grapperhaus aangeven hoe de opzet van zijn begroting er vanaf 2021 komt uit te zien.

Behalve aan Grapperhaus gaf de Kamer dinsdag ook aan staatssecretaris Broekers-Knol (Asiel) een portie huiswerk mee. Zij moet aangeven welke mogelijkheden zij ziet om overlastgevende asielzoekers voortaan te gaan huisvesten in een aparte, sobere opvang. Ook wil de Kamer dat zij onderzoekt of de IND inmiddels zorgvuldiger omgaat met asielverzoeken van vluchtelingen die zeggen gevaar te lopen in hun thuisland vanwege hun geaardheid, of vanwege hun bekering tot een ander geloof. Voor het beoordelen van dergelijke asielverzoeken heeft de IND een nieuwe werkinstructie opgesteld. Broekers wilde het daarbij laten, maar de Kamer wil nu dat de ervaringen hiermee systematisch worden geëvalueerd.

Een ander, omstreden voorstel van Broekers kan voorlopig wel doorgang vinden, namelijk het stopzetten van de rechtshulp aan asielzoekers tot aan het moment waarop de IND over hun eerste aanvraag heeft beslist. Veel partijen vrezen dat dit plan gaat zorgen voor een hausse aan hoger beroepszaken. Ook D66 en ChristenUnie zijn het ermee oneens, maar de maatregel is opgenomen in het regeerakkoord. Om die reden haalde een oproep van de SP om het besluit terug te draaien dinsdag geen meerderheid.

Broekers hoeft van de Kamer ook geen eind te maken aan het uitbetalen van dwangsommen aan asielzoekers die te lang moeten wachten op de afwikkeling van hun asielverzoek. VVD, CDA, ChristenUnie, FVD en de Kamerleden Van Haga en Van Kooten-Arissen steunden een oproep van de SGP om te bezien hoe deze regeling kan worden versoberd; bij elkaar te weinig voor een meerderheid.