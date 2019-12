Kamer: meer ruimte voor levensbeëindiging kind

Een meerderheid in de Tweede Kamer lijkt ervoor te voelen om de regels die er zijn voor levensbeëindiging van heel jonge kinderen, uit te breiden naar de groep kinderen van 1 tot 12 jaar. Partijen uit zowel de coalitie als oppositie toonden zich woensdag voorzichtig positief over een advies dat een groep kinderartsen in september naar buiten bracht.

In het zogenoemde Gronings Protocol is vastgelegd onder welke voorwaarden een einde mag worden gemaakt aan het leven van een kind tussen 0 en 1 jaar, als er sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Kinderen vanaf 12 jaar vallen onder de Euthanasiewet, en kunnen al dan niet met hun ouders een verzoek indienen. Voor kinderen tussen 1 en 12 jaar zijn de regels een stuk minder duidelijk.

Kinderartsen die hiernaar jaren onderzoek deden, en ouders van doodzieke kinderen, pleitten in september voor meer duidelijkheid. In uitzonderlijke gevallen zou actieve levensbeëindiging mogelijk moeten zijn, vinden zij. Dat pleidooi vond in een debat woensdag weerklank bij VVD, D66, GroenLinks, PvdA en SP.