Kamer kapittelt minister over canon

De Tweede Kamer vindt dat minister Van Engelshoven van Onderwijs de opdracht aan de commissie die de Canon van Nederland gaat herijken, neutraler moet formuleren.

Dat bleek woensdag tijdens een algemeen overleg in de Tweede Kamer. De minister meldde vorige week vrijdag dat ze prof. dr. James Kennedy, hoogleraar moderne Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit Utrecht, heeft gevraagd de Canon van Nederland herzien. De vijftig vensters uit de canon bieden een blik op onder meer kunst en cultuur, taal en literatuur, geografie, techniek en wetenschap. In de canon zijn belangrijke personen, voorwerpen en gebeurtenissen opgenomen die samen het verhaal van de historische en culturele ontwikkeling van Nederland laten zien. De canon is een leidraad voor het onderwijs en musea.

De minister vroeg Kennedy „om evenwichtig aandacht te besteden aan de verhalen en perspectieven van verschillende groepen in de samenleving, en om de schaduwkanten van de Nederlandse geschiedenis voldoende aan bod te laten komen.”

De fracties van VVD, PVV, CDA en SGP zijn het daar niet mee eens. Ook de CU voegde zich later bij de tegenstanders. CDA-Kamerlid Lenny Geluk stelde: „Het CDA wil een canon die door een onafhankelijke commissie wordt bekeken, zonder politieke inmenging en voorkeuren. Vorig jaar kon CDA-motie hierover rekenen op een meerderheid in de Kamer. Nu geeft de minister in haar brief toch een politiek boodschappenlijstje mee en dat is wat mij betreft onaanvaardbaar.”