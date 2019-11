Kamer: Gemeenten mogen thuisonderwijs niet tegenwerken

Leerplichtambtenaren mogen ouders die thuisonderwijs willen geven aan hun kinderen niet dreigen met een melding bij Veilig Thuis, het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.

Dat heeft de Tweede Kamer dinsdag uitgesproken door een motie van SGP-Kamerlid Bisschop, zijn ChristenUnie-collega Bruins en de CDA’er Rog te aanvaarden.

De regering moet samen met de vereniging van leerplichtambtenaren en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten werken aan een betere informatievoorziening over de positie van ouders die thuisonderwijs geven, zo staat in de motie. Behalve de fracties van de indieners, stemden ook VVD, PVV, 50PLUS, PvdD, FVD en DENK voor.

Leerplichtambtenaren dreigen soms met een melding bij Veilig Thuis als ouders thuisonderwijs willen geven. Dat is verboden. Ouders hebben volgens de wet ruimte om een beroep te doen om vrijstelling van de leerplicht als ze gewetensbezwaren hebben tegen alle richtingen van scholen in hun omgeving.

Ook eisen leerplichtambtenaren in sommige gemeenten dat ouders die thuisonderwijs willen gaan geven, tegen elke richting van scholen in hun omgeving bezwaren moeten formuleren. Ook dat is tegen de regels.

De regering moet van de Kamer voorschriften gaan opstellen waaraan alle leerplichtambtenaren die te maken krijgen met aanvragen voor thuisonderwijs, zich moeten houden.

