Kamer: Geen apart debat over prolifefolder

Een meerderheid van de Tweede Kamer voelt weinig voor een voorstel van de PvdA om een apart debat te organiseren over de flyer die het Platform Zorg voor Leven in de Week van het leven huis aan huis wil verspreiden.

Kamerlid Lilianne Ploumen van de PvdA drong woensdag aan op een speciaal Kamerdebat. Het initiatief van het prolifeplatform past volgens haar in een patroon „waarbij vrouwen die voor een abortus naar een kliniek gaan geïntimideerd worden en onder valse voorwendselen in een bus worden gelokt om daar te spreken over abortus, terwijl ze dat niet wensen.”

CDA, GroenLinks, D66 en de VVD benadrukten echter dat Kamerleden die minister De Jonge vragen willen stellen over de folder daar in november al gelegenheid voor krijgen. De zorgwoordvoerders van de fracties komen dan bij elkaar om te debatteren over allerlei onderwerpen die te maken hebben met geboortezorg.

ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins liet eveneens weten Ploumens verzoek niet te willen steunen. Hij gaf daarvoor een inhoudelijke reden: Het is eng als de overheid zich gaat bemoeien met de vraag welke folders er wel en niet door de brievenbus mogen komen.

Eerder deelde CU-fractievoorzitter Gert-Jan Segers op Twitter al een stevige sneer uit naar Ploumen vanwege haar debataanvraag. „Doodeng natuurlijk, die vrijheid van meningsuiting. Er dreigt zomaar een afwijkende opvatting te worden verkondigd. Daarom een Kamerdebat. Dat zal ze leren”, spotte hij. Vervolgens voegde hij er veelbetekenend aan toe: „Over doodeng gesproken.”

De enige die opvallend positief was over Ploumens voorstel was SGP’er Kees van der Staaij. Hij liet weten een debat te verwelkomen, „het liefst in de Week van het leven.”