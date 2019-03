Kamer: Counseling geen voorwaarde voor prenatale test

De Tweede Kamer wil dat zwangere vrouwen ook kunnen meedoen aan een prenatale test, zonder daarover vooraf een apart gesprek te hoeven voeren met een counselor.

Een ruime meerderheid stemde dinsdag in met een motie van VVD en D66, die staatssecretaris Blokhuis (VWS) opriep soepel om te springen met een dergelijk counselingsgesprek. Alleen de drie christelijke partijen en de Partij voor de Dieren waren tegen.

Blokhuis en VVD en D66 kregen het in december met elkaar aan de stok over het counselingsgesprek. Aanleiding was een brief waarin de bewindsman en minster De Jonge (ook VWS) schreven: „Wij vinden counseling van zeer groot belang en zien dit als een voorwaarde om te waarborgen dat een vrouw goed geïnformeerd en doordacht het besluit neemt of ze deel zal nemen aan screening.” VVD en D66 leiden daaruit af dat verloskundigen pas een doorverwijzing voor prenatale screening mochten uitschrijven na een verplicht gesprek en dreigden met een motie om dat te blokkeren. Blokhuis verstuurde daarop kort voor het krokusreces een sussende brief.

Daarin lichtte hij enerzijds toe dat de counseling (die overigens veelal wordt gedaan door de verloskundige bij wie de vrouw al in behandeling is) een herkenbaar onderdeel van het screeningsprogramma moet zijn, als „voorwaarde” om te waarborgen dat vrouwen een goed geïnformeerde keuze maken. Anderzijds beloofde hij dat ook vrouwen die bezwaren hebben tegen een apart gesprek een doorverwijzing naar de echoscopist zouden krijgen. „De minimale invulling is dat een gekwalificeerde counselor bevestiging zoekt bij de zwangere vrouw dat haar keuze een goed geïnformeerde keuze is. Meer hoeft het niet te zijn”, aldus de bewindsman.

De brief maakte de motie overbodig, maar de Kamerleden Tellegen (VVD) en Bergkamp (D66) lieten de volksvertegenwoordiging dinsdag toch stemmen over hun symbolische oproep. Uitkomst: 32 Kamerleden tegen en 118 voor.