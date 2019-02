Kabinet wil onderzoek korten vaccinweigeraar

Het kabinet wil kijken of ouders hun verzet tegen inenten opgeven als ze anders kinderbijslag en andere toeslagen kwijtraken. Een flink deel van de Tweede Kamer wil die maatregel, en nog een reeks andere, alvast onderzocht hebben om gauw te kunnen ingrijpen als het aantal niet ingeënte kinderen verder stijgt.

De VVD deed inspiratie op in Australië, dat vaccinweigeraars al kort op geld dat de overheid verstrekt om de kosten voor het grootbrengen van kinderen te verlichten. Kamerlid Hayke Veldman wil weten of die aanpak werkt en wenselijk is. Hij is ook benieuwd naar de voors en tegens van de plicht die daar geldt voor de kinderopvang om niet ingeënte kinderen te weigeren. Al hoopt de VVD’er „dat we verregaande maatregelen als deze” uiteindelijk „niet hoeven in te zetten”.

De grootste regeringspartij kreeg bijval van in ieder geval GroenLinks, SP en PvdA. Verantwoordelijk staatssecretaris Paul Blokhuis van de ChristenUnie zegt „uiteraard bereid” te zijn om te onderzoeken hoe zulke maatregelen uitpakken. Maar dat betekent niet dat hij ze ook zal uitvoeren, benadrukt hij.