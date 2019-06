Kabinet verzacht belastingverhoging op gas

Huishoudens gaan de komende jaren meer belasting betalen op gas, maar de stijging wordt minder sterk dan eerder was voorzien. Het kabinet heeft besloten die maatregel uit het klimaatakkoord te verzachten, om gezinnen te ontzien die minder makkelijk van gas af kunnen stappen.

De belasting op gas gaat niet met 20 cent per kubieke meter omhoog, zoals in het voorlopige klimaatakkoord werd voorgesteld, maar met 10 cent. De verhoging wordt bovendien geleidelijk doorgevoerd, bevestigen bronnen rond het Binnenhof berichtgeving van de NOS. Tegenover de hogere belasting op gas staat een lagere heffing op elektriciteit.

De lastenverschuiving van stroom naar gas moet mensen een financiële prikkel geven om bijvoorbeeld hun gasfornuis in te ruilen voor een elektrische kookplaat, of te investeren in betere isolatie en een zuinigere verwarming. Maar huishoudens die deze keuze minder makkelijk kunnen maken, dreigden door die maatregel een fikse lastenverzwaring voor de kiezen te krijgen.

Zoals eerder aangekondigd wil het kabinet huishoudens ook ontzien door ze minder te laten meebetalen aan de subsidiëring van duurzame energie. Bedrijven gaan daar in de klimaatplannen van het kabinet, die naar verwachting vrijdag worden gepresenteerd, juist meer aan bijdragen.