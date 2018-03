Kabinet trotseert Kamer over nepnieuwswaakhond

Het kabinet wil het omstreden anti-nepnieuwsbureau van de Europese Commissie behouden. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken trotseert daarmee de wens van de Tweede Kamer, die wil dat ze in Brussel de opheffing van EUvsDisinfo gaat bepleiten.

EUvsDisinfo heeft als taak de invloed van Russische propaganda in de Europese pers tegen te gaan en publiceerde een lijst met voorbeelden daarvan. De dienst raakte in opspraak omdat het onder meer NPO Radio 1, De Gelderlander, GeenStijl en The Post Online ten onrechte brandmerkte als verspreiders van nepnieuws. EUvsDisinfo „schiet zijn doel voorbij” en „bemoeit zich met de vrije pers in Nederland”, vindt een Kamermeerderheid, regeringspartij VVD inbegrepen.

Ollongren vindt wel dat EUvsDisinfo voortaan anders te werk moet gaan. De makers moeten desinformatie ontmaskeren „zonder verder uitspraken te doen over de intenties van de bron” en „zonder de onafhankelijke media te controleren of te veroordelen.” De minister wil dat de Europese Unie de dienst waartoe EUvsDisinfo behoort, de zogeheten East StratCom Task Force, juist versterkt.

Op steun van andere EU-lidstaten voor opheffing hoeft de Kamer in ieder geval niet te rekenen, waarschuwt Ollongren.

Enkele Nederlandse media die door EUvsDisinfo als nepnieuwsverspreider werden bestempeld, hebben vorige maand een rechtszaak aangespannen tegen de EU. GS Media (GeenStijl), The Post Online en de Persgroep krijgen bijval van het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren. Volgens het Genootschap werpt de EU zich op als arbiter van de waarheid en dat is in een democratische samenleving niet aan de overheid.