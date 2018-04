Kabinet signaleert dat vredesproces verzandt

Het kabinet ziet weinig vooruitgang in het vredesproces in het Midden-Oosten.

In een maandag aan de Kamer verstuurde brief schrijven de ministers Blok (Buitenlandse Zaken) en Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) dat „de enige duurzame oplossing” voor het Israëlisch-Palestijnse conflict de tweestatenoplossing is: „Een onafhankelijke, democratische en levensvatbare Palestijnse staat naast een veilig en internationaal erkend Israël.”

Blok en Kaag moeten „helaas” constateren dat de tweestatenoplossing „steeds meer onder druk is komen te staan.” Israël en de Palestijnen zetten althans „weinig positieve stappen” in die richting. Integendeel, de Palestijnse protesten op 30 maart en 6 april laten volgens hen zien dat de huidige omstandigheden „kunnen leiden tot escalatie, met het verlies van mensenlevens als gevolg.” Het kabinet is „zeer bezorgd over het oplopend aantal slachtoffers.”

Bij de Palestijnen neemt het vertrouwen dat via onderhandelingen een eigen Palestijnse staat verwezenlijkt gaat worden, „geleidelijk verder af”, aldus Blok en Kaag. Israëliërs lijken steeds minder zin te hebben om tot een akkoord te komen met de Palestijnen. „De noodzaak voor een compromis lijkt voor veel Israëliërs ook kleiner, dankzij het groeiend zelfvertrouwen over de economische en politieke relaties van Israël met de rest van de wereld.”

Nederland blijft desondanks werken aan herstel van vertrouwen tussen Israël en de Palestijnen. In dat verband gaat het kabinet door met de verzoeningsprojecten waarbij beide partijen elkaar kunnen ontmoeten.