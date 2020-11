Kabinet: nooit verzoek gehad om Black Friday te verbieden

Het kabinet heeft nooit het verzoek gehad om Black Friday te verbieden. Dat zegt een woordvoerder tegen het ANP, na uitspraken van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb hierover. In een reactie daarop laat Aboutaleb via een woordvoerder zondagavond weten weliswaar niet expliciet om een verbod te hebben gevraagd, maar wel om een plan met extra maatregelen.

Aboutaleb zei zondagmiddag in het actualiteitenprogramma Buitenhof dat de 25 burgemeesters in het Veiligheidsberaad samen om een verbod hadden gevraagd. Maar het kabinet wilde dat niet, zei hij. Het kabinet reageerde later op zondag en zei zo’n verzoek nooit te hebben gekregen. Zo’n verbod zou ook juridisch gezien lastig zijn. Bovendien hebben burgemeesters zelf de „ruimte en bevoegdheid om in te grijpen” als dat mogelijk is, aldus het kabinet.

In reactie daarop zegt Aboutaleb dat het Veiligheidsberaad op 9 november met het kabinet sprak over de zorgen rond Black Friday. „Aan het kabinet is in die vergadering gevraagd met een plan te komen met extra maatregelen om chaos te voorkomen. Daarbij is weliswaar niet expliciet om een verbod op Black Friday gevraagd, maar er is ook niet een maatregel op voorhand expliciet uitgesloten”, aldus Aboutaleb in een verklaring.

Aboutaleb zegt dat het kabinet vertrouwde op afspraken met de detailhandel om Black Friday ordelijk te laten verlopen. „Die afspraken hebben afgelopen weekend in Rotterdam geen effect gehad. Achteraf moeten we vaststellen dat de burgemeester het Noodbevel moest inzetten om het winkelen te beperken.”

Het kabinet wijst echter op cijfers van branchevereniging INRetail, waaruit blijkt dat het op de koopjesvrijdag dit jaar 72 procent rustiger was in de winkelstraten dan vorig jaar op Black Friday. De winkeliersorganisatie hamerde er al langer op om Black Friday te verspreiden, waardoor sommige winkels een week lang (Black Week) of een maand lang (Black November) uitverkoop houden. Op die manier moest voorkomen worden dat het op vrijdag te druk zou worden.

Maar dit weekeinde besloten burgemeesters van verschillende steden alsnog de winkels eerder te sluiten. De uitverkoop en de naderende pakjesavond en feestdagen zorgen ervoor dat het op veel plekken te druk is.

Het kabinet spreekt al langer met winkeliers om drukte in winkels en de winkelstraten tegen te gaan. Zelf zijn de winkeliers verantwoordelijk voor handhaving in de winkel. Zij moeten ervoor zorgen dat er niet te veel mensen in de winkel zijn, dat de hygiëneregels worden nageleefd en er duidelijke looppaden zijn aangegeven, bijvoorbeeld met tape. Dit moet voorkomen dat er te veel mensen in één schap bij elkaar staan.