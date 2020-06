Kaag wil als politiek leider de verdeeldheid doorbreken

Sigrid Kaag wil lijsttrekker van D66 worden. Dat heeft ze zondag in een brief aan de leden van de sociaal-liberale partij laten weten. Haar kandidatuur hing al enige tijd in de lucht.

„Het zijn onzekere tijden. Allemaal zoeken wij houvast, een gezamenlijke basis. En al heb ik niet alle antwoorden, één ding weet ik zeker: het moet anders. Het moet beter. Het is tijd”, schrijft de 58-jarige Kaag.

Ze wil de verdeeldheid in de samenleving doorbreken. Verder zegt ze een einde te willen maken „aan de uitsluiting die te veel mensen ervaren” en de rol van Nederland in Europa versterken. „Weer echt met een open blik naar de wereld te kijken”.

De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking kondigde in november al aan „serieus” na te denken over het lijsttrekkerschap. Ze is al langer de populairste kandidaat binnen de partij voor het politieke leiderschap.

Dat beeld werd zondag nog eens bevestigd door een peiling van Maurice de Hond. Daaruit bleek ook opnieuw dat ze goed ligt bij de kiezers van GroenLinks en PvdA. Wat fractievoorzitter Rob Jetten gaat doen, is nog niet bekend. Kaag zegt voor het premierschap te gaan.

Kaag keerde met het ministerschap terug naar Nederland. Ze bracht bijna haar hele loopbaan bij de Verenigde Naties door in het buitenland. Ze was onder meer speciaal gezant voor de VN in Libanon en leidde de VN-missie voor de vernietiging van chemische wapens in Syrië.

Terug in Den Haag viel het politieke klimaat haar niet mee. „Bij mijn terugkeer in Nederland was ik verwonderd over de toon van het debat, de polarisatie en het enorm aanzetten van verschillen”, zei ze vorig jaar tegen het AD.

De afgelopen twee jaar is Kaag zich steeds meer gaan profileren. Ze deed dat op sociale media door foto’s van haar thuissituatie op Instagram te plaatsen. Maar ook met toespraken waarin ze zich duidelijk uitsprak tegen populisme en racisme.