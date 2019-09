Jongens ook gevaccineerd tegen HPV

Jongens worden vanaf 2021 ook gevaccineerd tegen HPV. Dat heeft staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) besloten. Ook gaat de leeftijd omlaag waarop kinderen de vaccinatie tegen het virus krijgen. Die gaat naar negen jaar.

Blokhuis heeft op advies van de Gezondheidsraad besloten het vaccin op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma. Het vaccin beschermt jongens tegen mond-, keel, anus en peniskanker. „Bovendien zijn zowel jongens als meisjes hiermee nog beter beschermd door groepsbescherming”, aldus Blokhuis. Jaarlijks krijgen vijfhonderd mannen kanker door het seksueel overdraagbare virus.

Meisjes worden al sinds 2010 ingeënt. Het vaccin beschermt hen met name tegen baarmoederhalskanker. Duizend vrouwen worden jaarlijks door het virus ziek. Van hen sterven er meer dan driehonderd.

De opkomst bij meisjes om te vaccineren is nooit erg hoog geweest, maar stijgt wel. „Nog nooit was de opkomst zo hoog als dit jaar”, laat de staatssecretaris weten. Van de meisjes die in 2006 zijn geboren, heeft 65 procent de eerste prik gehaald. Voor de meisjes uit 2004 lag dit op iets meer dan 48 procent. Blokhuis breidt de mogelijkheid uit om de vaccinatie in te halen. Dat wordt ook mogelijk voor jongeren van 18 tot 26 jaar.