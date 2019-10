Jetten zet bril af, Blokhuis leest Bijbel met bijzondere bril

D66-fractievoorzitter Jetten gebruikte het herfstreces om wereldkundig te maken dat hij geen bril meer draagt. En staatssecretaris Blokhuis ziet het theologisch allemaal niet meer zo scherp.

„Vanaf vandaag ga ik de dingen eindelijk wat scherper zien.” D66-fractievoorzitter Rob Jetten probeerde vorige week de grappenmakers voor te zijn na zijn mededeling over het feit dat hij geen bril meer draagt. Het was allemaal zo lastig, die beslagen brillenglazen en zo. Daarom liet de D66-voorman zijn ogen laseren. Hij koos ervoor om deze mededeling in het reces naar buiten te brengen. Dat levert gegarandeerd aandacht op.

De opzet van Jetten om alle grappenmakers voor te zijn, lukte niet. Hij kreeg talloze reacties, veelal leuke. „Waar waren jullie toen jullie hoorden dat Rob Jetten geen bril meer draagt?” En deze: „Rob Jetten zonder bril is toch een beetje als Ivo Opstelten zonder das.”

Anderen maakten een politiek statement: „Rob Jetten heeft dan wel zijn bril afgedaan, nu alleen zijn oogkleppen nog.”

Iemand die het allemaal theologisch niet meer zo scherp ziet, is staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid. Veel orthodoxe protestanten zouden zeggen dat hij juist een bril nodig heeft. Blokhuis had eerder al laten weten dat hij zichzelf als links betitelt en dat hij voorstander is van het homohuwelijk. Best bijzonder voor een bewindspersoon die lid is van de ChristenUnie.

Afgelopen zaterdag liet Blokhuis zich theologisch in het hart kijken. Hij gelooft dat uiteindelijk alle mensen in de hemel komen. „Het woord alverzoening is een soort vloek in de kerk. Maar ik voel me daar vanuit de Bijbel heel senang bij”, zo zegt de bewindsman in het Nederlands Dagblad.

Blokhuis, die lid is van de Nederlands Gereformeerde Kerken, heeft die opvatting van zijn vader overgenomen. Die was bij leven predikant binnen dit kerkgenootschap, maar huldigde, afgaande op zijn zoon, wel onorthodoxe standpunten: „Mijn vader was ervan overtuigd dat God zó genadig is dat alle mensen uiteindelijk bij God mogen horen.”

Senior onderschreef bepaalde passages in de Dordtse Leerregels over de uitverkiezing dan ook niet. De teksten in de Bijbel over het oordeel waren volgens de predikant tijdgebonden. Junior vindt dat ook.