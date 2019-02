Inseminatie lesbiennes niet vergoed

Alleengaande en lesbische vrouwen die zwanger willen worden door kunstmatige inseminatie, krijgen deze behandeling niet vergoed uit de basisverzekering.

En wat minister Bruins voor Medische Zorg betreft, komt daarin ook geen verandering. Dat schrijft de bewindsman maandag in antwoord op schriftelijke vragen van PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen.

Volgens Bruins is het uitgangspunt dat alleen medische interventies voor vergoeding in aanmerking komen waarvoor een medische indicatie geldt. Er kan bij alleengaande en lesbische vrouwen sprake zijn van een medische indicatie, maar het ontbreken van een mannelijke partner is dat niet.

Als verzekeraars uit de basisverzekering behandelingen gaan vergoeden waarvoor geen medische noodzaak bestaat, dan heeft dat vergaande consequenties. „Hiermee ontstaat druk op de betaalbaarheid en kwaliteit van het verzekerde pakket, wat de solidariteit kan ondergraven om hier met elkaar voor te betalen. Ik ben dan ook niet van plan de Zorgverzekeringswet hierop aan te passen”, aldus de minister.

In de achterliggende periode controleerden zorgverzekeraars niet op noodzaak van kunstmatige inseminatie. Dat dat nu wel gebeurt, is voor de minister geen aanleiing om de regels aan te passen.