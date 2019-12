Hulplijn voor nood rond zwangerschap

Het nieuwe informatiepunt voor onbedoeld zwangere vrouwen, waar de Tweede Kamer vorig jaar op aandrong, wordt ingericht door het kennisinstituut Fiom.

Dat heeft VWS-staatssecretaris Blokhuis de Kamer laten weten.

Het informatiepunt, dat 24 uur per dag te bereiken is via een landelijk telefoonnummer, is bedoeld om vrouwen gerust te stellen. Bellers met hulpvragen worden doorverwezen naar de drie organisaties die keuzebegeleiding bieden, waaronder Siriz. Het informatiepunt is verplicht vrouwen daarbij te informeren over de missie en doelstellingen van deze keuzehulporganisaties, zo dwong een Kamermeerderheid eerder af.

Woensdag debatteren Blokhuis en de zorgwoordvoerders verder over hulp bij onbedoelde zwangerschappen. Op de agenda staat dan ook de subsidieregeling waarmee de staatssecretaris scholen wil stimuleren meer aandacht te schenken aan seksuele en relationele vorming. Het ministerie stelt hiervoor jaarlijks per schoollocatie 5000 euro beschikbaar. Van dat bedrag kan door geïnteresseerde scholen onder meer een erkend lespakket worden aangevraagd.

Voorwaarde daarbij is wel dat de aanvraag verloopt via de GGD-projectorganisatie de Gezonde School. Zo moeten scholen een coördinerend personeelslid aanstellen dat op training moet bij de Gezonde School en over het lespakket moet overleggen met een door de GGD aangestelde adviseur.

De SGP noemde die werkwijze eerder omslachtig en bureaucratisch. Ook de ChristenUnie vroeg zich in een eerder overleg af of het voor scholen niet handiger is als het lespakket rechtstreeks kan worden besteld.