Hongaarse onderscheiding voor Van der Staaij (SGP)

SGP-leider Kees van der Staaij ontving maandag een onderscheiding uit handen van de Hongaarse ambassadeur in Nederland.

De SGP-voorman kreeg het zogeheten Ridderkruis van de Hongaarse Orde van Verdienste vanwege zijn inzet om „Europese gezinnen te beschermen”, zijn „strijd tegen hedendaagse christenvervolging” en het opkomen voor Hongarije. Volgens de ambassade gaat het om een van de hoogste onderscheidingen.

Voor Van der Staaij was de onderscheiding, waarvoor ambassadeur András Kocsis hem had voorgedragen, „een complete verrassing, en een eer om die onderscheiding te mogen ontvangen.” De SGP-leider zegt warme banden met de diplomaat te hebben op het punt van opkomen voor slachtsoffers van geloofsvervolging.

Dat ook Van der Staaijs inzet voor het gezin niet onopgemerkt is gebleven, komt mogelijk door zijn aanwezigheid op een pro-family-bijeenkomst in Budapest een aantal jaren geleden. „Wij hebben altijd interesse gehad in het Hongaarse beleid rond de ondersteuning van gezinnen. Zij hebben daar een bijzonder gunstig klimaat in het ondersteunen van gezinnen.”

Het opkomen voor Hongarije blijkt volgens de ambassade uit het stemgedrag van de SGP in het Europees Parlement. Hongarije ligt, niet alleen in het Europees Parlement, maar ook in de Tweede Kamer, regelmatig onder vuur. Daarbij gaat het veelal om de staat van de rechtsstaat in het land. Van der Staaij vindt het niet ongemakkelijk om van zo’n land een onderscheiding te krijgen. „Nee, ik heb hem met vreugde aanvaard.” Met opkomen voor Hongarije „doelde de ambassadeur met name op het punt dat de SGP in het Europees Parlement niet heeft gestemd voor het rapport van Europarlementariër Sargentini om maatregelen te treffen tegen Hongarije”, aldus Van der Staaij. Dat zal niet worden vergeten, zei de ambassadeur over de tegenstem van de SGP.

Desondanks zijn er meningsverschillen met Hongarije, zegt Van der Staaij. „Ook wij vinden het waarborgen van vrijheden van minderheden van groot belang, maar willen dat wel in een vriendschappelijke sfeer bespreken; niet in een vijandigheid tegenover Hongarije, die nu soms het progressieve deel van het Europees Parlement kenmerkt.” Op bijvoorbeeld een punt als het homohuwelijk staat de SGP aan dezelfde kant als Hongarije, aldus Van der Staaij. „Wij verdedigen dus niet alles wat Hongarije doet, maar wij verdedigen Hongarije wel tegenover ongefundeerde en generaliserende kritiek.”