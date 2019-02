Hoekstra: Nog steeds robuuste groei

Minister Wopke Hoekstra van Financiën is niet verrast dat de Europese Commissie haar verwachtingen voor de Nederlandse economie fors heeft bijgesteld. De situatie is „minder goudgerand” dan de afgelopen twee jaar, vindt hij.

In een reactie op de winterprognose van Brussel benadrukte Hoekstra donderdag dat de Nederlandse economie het nog altijd goed doet, met flinke economische groei en lage werkloosheid.

Brussel gaat nu voor dit jaar uit van een economische groei in Nederland van 1,7 procent, waar eerder een groei van 2,4 procent werd geraamd. „Dit beeld sluit aan bij de eerdere signalen die wij kregen”, zei de minister. „Tegelijkertijd moeten we onszelf ook niet de put in praten. In Nederland is er nog steeds, zeker als je naar andere EU-landen kijkt, sprake van een robuuste groei.”

Volgens de Europese Commissie heeft Nederland last van de toegenomen onzekerheid over de wereldhandel en de gevolgen van de brexit. Die zet druk op de bedrijfsinvesteringen. Ook is het consumentenvertrouwen de laatste maanden flink afgenomen en is sprake van stagnatie bij nieuwe bouwplannen.

In de winterraming worden voor 2019 en 2020 plussen voorspeld van 1,7 procent, na een groei van het bruto binnenlands product met 2,5 procent in 2018. In november ging Brussel nog uit van 2,4 procent groei dit jaar. De nieuwe voorspellingen zijn somberder dan die van het Centraal Planbureau in december.

Ook de vooruitzichten voor de eurozone als geheel zijn minder rooskleurig. De ramingen voor Duitsland en Italië zijn behoorlijk herzien.

Volgens eurocommissaris Pierre Moscovici (Economische en Financiële Zaken) zijn de „economische fundamenten” van de Europese economie wel nog steeds solide. Ook wat betreft de werkgelegenheid ziet hij nog steeds veel goed nieuws.