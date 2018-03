Hoekstra: actie tegen loonsverhoging ING-topman

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) zoekt naar ‘wettelijke of niet-wettelijke’ maatregelen om de spraakmakende salarisverhoging van ING-topman Ralph Hamers te voorkomen. „ING is geen koekjesfabriek maar een financiële instelling. Dit ondermijnt het vertrouwen in de banken in zijn geheel en ING in het bijzonder”, zei hij voor aanvang van een bijeenkomst van de Eurogroep in Brussel.

Hoekstra zei los van de beoogde spoedwet die GroenLinks-leider Jesse Klaver voorbereidt, te bekijken wat kan worden ondernomen „om iets aan dit soort situaties te doen.” De raad van commissarissen van ING wil Hamers’ beloning met 50 procent verhogen naar 3 miljoen euro per jaar. „Het kabinet wil echt dat ING dit van tafel haalt.”

Klavers wetsvoorstel regelt dat salarisverhogingen van bestuurders van belangrijke banken voortaan moeten worden goedgekeurd door de minister van Financiën.