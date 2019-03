Hoe staat het ervoor met de Eerste Kamer?

Wat betekenen de verkiezingsuitslagen voor de nieuwe samenstelling van de Senaat? U vindt het hier. Dit artikel wordt gedurende deze avond verder aangevuld.

Na de eerste exit polls van Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland, is er een landelijke exit poll voor de zetelverdeling in de Eerste Kamer. Het betreft een voorlopige prognose, met een foutmarge van een zetel.

VVD: 12 zetels (-1)

CDA: 8 zetels (-4)

D66: 7 zetels (-3)

CU: 4 zetels (+1)

Totaal coalitie: 31 zetels (-7) (41,3 procent)

Met deze uitslag zou de coalitie maar een grote oppositiepartij nodig hebben om wetsvoorstellen aan een meerderheid te helpen: FVD, GroenLinks, of de PvdA.

De oppositiepartijen scoren als volgt in de exit poll:

FVD: 10 zetels (+10)

PVV: 6 zetels (-3)

GroenLinks: 8 zetels (+4)

PvdA: 7 zetels (-1)

SP: 4 zetels zetels (-5)

PvdD: 3 zetels (+1)

50Plus: 3 zetels (+1)

SGP: 1 zetel (-1)

DENK: 1 zetel (+1)

Lokale partijen: 1 zetel (-)

De leden van de Provinciale Staten kiezen op 27 mei de leden van de Eerste Kamer. Niet iedere stem stelt dan even zwaar, omdat niet iedere provincie evenveel inwoners telt.

In onderstaand overzicht is het verschil in het stemgewicht van de verschillende provincies weergegeven, in volgorde van provincie met het meeste tot het minste gewicht voor de Senaat.

Zuid-Holland

Per Statenlid: 0,29 Eerste Kamerzetels

Totaal aandeel in de Eerste Kamer: 15,8 zetels (21 procent)

Noord-Holland

Per Statenlid: 0,22 Eerste Kamerzetels

Totaal aandeel in de Eerste Kamer: 12,4 zetels (16,5 procent)

Noord-Brabant

Per Statenlid: 0,2 Eerste Kamerzetels

Totaal aandeel in de Eerste Kamer: 11 zetels (14,7 procent)

Gelderland

Per Statenlid: 0,16 Eerste Kamerzetels

Totaal aandeel in de Eerste Kamer: 9 zetels (12 procent)

Utrecht

Per Statenlid: 0,12 Eerste Kamerzetels

Totaal aandeel in de Eerste Kamer: 6 zetels (7,9 procent)

Overijssel

Per Statenlid: 0,11 Eerste Kamerzetels

Totaal aandeel in de Eerste Kamer: 5 zetels (6,7 procent)

Limburg

Per Statenlid: 0,1 Eerste Kamerzetel

Totaal aandeel in de Eerste Kamer: 4,9 zetels (6,5 procent)

Friesland

Per Statenlid: 0,07 Eerste Kamerzetels

Totaal aandeel in de Eerste Kamer: 2,8 zetels (3,8 procent)

Groningen

Per Statenlid: 0,06 Eerste Kamerzetels

Totaal aandeel in de Eerste Kamer: 2,6 zetels (3,4 procent)

Drenthe

Per Statenlid: 0,05 Eerste Kamerzetels

Totaal aandeel in de Eerste Kamer: 2,2 zetels (2,9 procent)

Flevoland

Per Statenlid: 0,04 Eerste Kamerzetels

Totaal aandeel in de Eerste Kamer: 1,8 zetels (2,4 procent)

Zeeland

Per Statenlid: 0,04 Eerste Kamerzetels

Totaal aandeel in de Eerste Kamer: 1,7 zetels (2,2 procent)