Henk Otten stopt als penningmeester FVD

Henk Otten stopt als penningmeester van Forum voor Democratie. Otten is de beoogde FVD-fractievoorzitter in de Eerste Kamer. De twee functies zijn moeilijk te combineren, zegt Otten na berichtgeving van Het Financieele Dagblad. FVD-bestuurslid Rob Rooken volgt Otten op als penningmeester.

Volgens Otten heeft de stap niets te maken met het interview dat afgelopen zaterdag in NRC Handelsblad verscheen. Daarin uitte hij stevige kritiek op partijleider Thierry Baudet. Die trekt de partij te ver naar rechts en zou zich minder moeten bezighouden met filosofische vergezichten. „Baudet moet onze mensen niet nodeloos in de wind zetten”, zei Otten over enkele omstreden uitspraken van Baudet.

De aanstaande senator benadrukt dat hij wel aanblijft als bestuurslid van Forum voor Democratie.