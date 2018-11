Harbers: IND mag zaak bekeerling herbeoordelen

De IND mag asielaanvragen van bekeerlingen opnieuw beoordelen als blijkt dat de dienst daarvoor in een eerder stadium niet de juiste maatstaven heeft aangelegd.

Die toezegging deed staatssecretaris Mark Harbers (Asiel) donderdagavond aan ChristenUnie-Kamerlid Voordewind.

Eerder dit jaar werd de werkinstructie voor IND-ambtenaren herzien, na kritiek van onder meer de stichting Gave. In de nieuwe richtlijn staat dat asielzoekers die aangeven dat ze christen zijn geworden niet meer hoeven aan te tonen dat ze zich voorafgaand aan hun keus eerst uitputtend in andere religies hebben verdiept. Ook mag de dienst geen scherp onderscheid meer maken tussen actieve en passieve bekeringen.

Voordewind wilde weten of de IND zaken kan herbeoordelen van bekeerlingen wier relaas nog volgens de oude maatstaven is getoetst. Dat is dus het geval. Ook voor de beoordeling van asielverzoeken van lhbti’ers zijn de maatstaven herzien.

Harbers gaat verder navragen bij het COA hoe vaak moslims in de asielopvang overlast veroorzaken door hun telefoon gebedsoproepen te laten afspelen. Het laten klinken van zulke oproepen is toegestaan, wel mag het COA grenzen stellen aan de frequentie, het volume en de duur ervan. Het handhaven van die regel levert aldus Harbers geen problemen op, maar volgens de SGP is er voldoende aanleiding om het mogen afspelen van gebedsoproepen in gezamenlijke ruimtes gewoon te verbieden. Een motie daaromtrent, die de partij volgende week in stemming brengt, is mede-ondertekend door de ChristenUnie.

Op verzoek van de SGP gaat Harbers verder na of hij kan regelen dat gesubsidieerde asieladvocaten niet langer een vergoeding kunnen krijgen voor procedures waarvan al vooraf duidelijk is dat ze kansloos zijn.