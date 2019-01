Harbers en coalitie makkelijk overeind in debat kinderpardon

Nadat de regeringspartijen dinsdagavond uitbundig toelichtten hoe blij ze waren met het bereikte compromis over het kinderpardon maakte de oppositie woensdag van de gelegenheid gebruik om er zijn gal over te spuwen.

De coalitie en staatssecretaris Harbers (Asiel) werden daarbij van links en van rechts onder vuur genomen, maar bleven ondanks een motie van wantrouwen van de PVV vrij gemakkelijk op de been.

Dinsdag besloten VVD, CDA, D66 en ChristenUnie na een week onderhandelen om zo’n 700 afgewezen aanvragen van asielkinderen voor een verblijfsvergunning te laten herbeoordelen, omdat het kinderpardon te streng zou zijn toegepast. De uit 2013 daterende regeling is inmiddels komen te vervallen.

Verder verdwijnt de bijzondere beslisbevoegdheid op grond waarvan Harbers bij klemmende redenen van humanitaire aard kan besluiten dat een uitgeprocedeerde asielzoeker toch mag blijven. Voortaan mogen vluchtelingen gedurende de eerste asielprocedure tot en met het hoger beroep schrijnende omstandigheden aanvoeren, waarna hun gemachtigde de IND kan verzoeken een schrijnendheidstoets te doen. Indien nodig kan die dienst hiervoor deskundigen raadplegen. De asieladvocaat kan de rechter vragen zich tijdens de procedure uit te spreken over de uitkomst van de toets.

Nederland verlaagt het aantal in kampen verblijvende vluchtelingen dat de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN, jaarlijks mag hervestigingen in Nederland. Het nieuwe quotum is vastgesteld op 500. In het regeerakkoord wordt nog het aantal van 750 genoemd.

PVV en Forum voor Democratie verweten Harbers te hebben ingestemd met een onrechtvaardige deal. „Asielzoekers die een dikke vinger hebben opgestoken naar de rechtsstaat worden beloond. Wie netjes is vertrokken, wordt gestraft.” Het nieuws over het pardon is inmiddels bekend „in heel Afrika”, hield Wilders Harbers voor. Hij denkt, net als FvD-Kamerlid Hiddema, dat de partij hiervoor moet boeten bij de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart.

SP, GroenLinks en PvdA toonden zich juist bezorgd dat D66 en CU zich te zeer hebben geschikt naar de wensen van de VVD. Zij willen dat een beroep op schrijnende omstandigheden ook mogelijk is bij herhaalde asielaanvragen. Verder vinden zij dat Harbers het laatste station van de procedure moet blijven: in uitzonderlijke gevallen moet hij een asielafwijzing kunnen terugdraaien.

De verlaging van het UNHCR-quotum leidde links en rechts tot gefronste wenkbrauwen, ook bij de SGP. SGP-Kamerlid Bisschop uitte de vrees dat de nieuwe afspraken op de lange termijn niet meer zullen blijken te zijn dan een Haags tekentafelakkoord. Mede daarom stelde hij voor dat de Kamer een eigen parlementair onderzoek begint naar knelpunten in het asielbeleid.