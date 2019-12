Handlanger Dutroux uit gevangenis

De handlanger van de Belgische kindermoordenaar Marc Dutroux, Michel Lelièvre, heeft maandag onder voorwaarden vervroegd de gevangenis verlaten. De rechtbank in Brussel bepaalde eind september dat hij na 23 jaar vrij mocht komen zodra hij geschikte woonruimte had gevonden. Dat is nu gebeurd.

De drugsverslaafde Lelièvre (48) werd in 2004 tot 25 jaar veroordeeld wegens medeplichtigheid aan de ontvoering, foltering en opsluiting van vier meisjes in 1995 en 1996, van wie er twee stierven. Hij had toen al acht jaar in voorarrest gezeten. Dutroux kreeg in 2004 levenslang wegens ontvoering, opsluiting en misbruik van zes meisjes en de moord op vier van hen.

Lelièvre mag geen contact hebben met slachtoffers of anderen uit het dossier en mag daarom niet in de provincies Vlaams-Brabant, Limburg, Henegouwen, Luik of Luxemburg wonen. In Doornik en Brussel moet hij bepaalde straten mijden. Hij mag ook geen drugs of alcohol gebruiken.

De ex-echtgenote van Dutroux, Michelle Martin, werd in 2012 vervroegd vrijgelaten na een veroordeling tot dertig jaar cel.