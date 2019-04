Haags gegraai niet bevorderlijk voor vertrouwen in politiek

Het vertrouwen in de overheid krijgt dezer dagen een flinke knauw. Het ene integriteitsschandaal is nog niet in de publiciteit of het volgende dient zich al aan.

„De overheid heeft niet veel krediet meer.” Die treurige conclusie trok de scheidend voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, Joustra, vorige week in het AD.

Tal van schandaaltjes rond politici zetten dat laatste beetje vertrouwen op het spel. Maandag beschuldigde NRC de Zeeuwse PVV-leider Van Dijk ervan publiek geld te hebben misbruikt voor een verkiezingscampagne. Ook zou hij familie hebben geholpen aan een baan bij de partij.

„PVV'er Van Dijk gebruikte provinciegeld voor campagne”

Vorige week dinsdag werd bekend dat PVV-Kamerlid Graus op twijfelachtige gronden een onkostenvergoeding van 24.000 euro opstrijkt. Er zijn twijfels of hij wel echt in Heerlen woont. Ook de rechtmatigheid van de vergoeding van FVD-Kamerlid Hiddema is onduidelijk.

Toen kwam de openlijke ruzie tussen FVD-oprichters Baudet, fractievoorzitter in de Tweede Kamer, en Otten, beoogd fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Ook daar ging het om geld. Otten, tot vorige week penningmeester van de partij, had zonder de andere bestuursleden daarin te kennen 30.000 euro naar zichzelf overgemaakt.

Tot slot zette de VVD Eerste Kamerlid Duthler uit de Senaatsfractie, omdat zij haar belangen in de ondernemingen van haar en haar man teveel zou hebben vermengd met haar politieke ambt. De kortgedingrechter achtte een artikel daarover in zakenblad Quote vorige week voldoende onderbouwd.

Graaiers

Twitteraars gingen helemaal los op deze graaiers. „Serieus. Hiddema merkte niet dat hij 24.000 euro per jaar teveel kreeg. Otten maakt 30.000 euro uit de partijkas naar zichzelf over. Maar „de elite” en „de graaiers uit de EU”, die zijn het echte probleem”, aldus ene F.H. Bos.

NRC-journalist Guus Valk nam Baudet op de hak die zich donderdag niet liet zien in het Kamergebouw, naar eigen zeggen vanwege een voedselvergiftiging. Valk: „Wat een dag. Je zal maar een voedselvergiftiging hebben en dit allemaal moeten missen.”

Speld.nl parodieerde Baudets overwinningsspeech van na de Statenverkiezingen. De FVD’er stelde toen dat Nederland „wordt ondermijnd” door universiteiten, journalisten en architecten. Baudet zelf was naar „het front geroepen”, zodat Nederland weer „baas in eigen land” kan zijn.

De door Speld.nl herschreven versie luidt: „Een deel van onze partijorganisatie heeft zich tegen ons gekeerd. We worden ondermijnd door onze voorzitters, onze partijgenoten en onze fractiemedewerkers. Wij willen een fundamentele verandering in onze gelederen. Ik ben naar het front geroepen omdat de elites onze partij verkwanselen. We worden eindelijk weer de baas in eigen partij.”