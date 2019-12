GroenLinks vraagt advies omstreden toelage Diks

GroenLinks legt een omstreden vergoeding die Tweede Kamerlid Isabelle Diks heeft ontvangen voor aan de nieuwe integriteitsadviseur van de Tweede Kamer. Diks kreeg een vergoeding omdat ze in Leeuwarden zou wonen, maar verbleef volgens HP/De Tijd het leeuwendeel van de tijd in Den Haag.

GroenLinks vindt „het belangrijk dat er geen onduidelijkheid bestaat over de regels en de toepassing daarvan door Isabelle Diks”, laat de partij weten. Diks was namens GroenLinks wethouder in Leeuwarden van 2008 tot 2017, waarna ze de overstap maakte naar de Tweede Kamer.