Grapperhaus roept kerken op tot „opofferingsgezindheid”

Om het coronavirus weer onder controle te krijgen is het nodig dat kerken „opofferingsgezind” tonen. Dat stelde minister Grapperhaus (Eredienst) dinsdag, nadat het Reformatorisch Dagblad hem maandagmiddag nog enkele aanvullende vragen had voorgelegd over de kerken en het coronabeleid.

Via zijn woordvoerder zegt Grapperhaus te begrijpen dat het dringende advies aan de kerken om niet meer te zingen en in de diensten nog maar maximaal dertig kerkgangers toe te staan „een flinke stap” terug betekent. „Niemand wil die nu zetten, maar we moeten wel.”

De suggestie dat het overleg tussen het ministerie en de kerken van maandag net zo goed achterwege had kunnen blijven omdat hij hoe dan ook voornemens was stevig te reageren op de ophef inzake Staphorst wijst de bewindsman met klem van de hand. „We hebben met elkaar aan de handrem getrokken gezien de sterk oplopende besmettingscijfers en de uitdagingen in de zorg. En we hebben juist overleg met elkaar om te zien hoe we gezamenlijk verder kunnen optrekken”, merkt de bewindsman op. Grapperhaus bevestigt dat het overleg werd vervroegd van vrijdag naar maandag, omdat er naar aanleiding van de vele berichten over de situatie in Staphorst behoefte was om al eerder met elkaar te spreken.”

Het ministerie gaat niet in op de vraag om zo precies mogelijk aan te geven aan welke veiligheidsvoorschriften de hersteld hervormde gemeente van Staphorst zondag niet zou hebben voldaan. In plaats daarvan rechtvaardigt Grapperhaus het dringende advies van maandag met een meer algemene oproep: „We moeten allemaal weer even extra offers brengen om het coronavirus onder controle te krijgen. Het gaat om bereidheid, vrijwilligheid en opofferingsgezindheid.”

Desgevraagd bevestigt hij wel dat kerken „ontzettend veel” hebben gedaan, of vooral gelaten hebben om het virus terug te dringen. „Maar helaas zien we het virus nu net zo hard weer oplaaien en moeten we spreken van een tweede golf. Dat betekent dat we weer met z’n allen even wat moeten laten, hoe moeilijk dat ook is.”

Of het ministerie het dringende, algemene advies van maandag nog voor het weekend afzwakt voor bijvoorbeeld grote kerkgemeenschappen, aangezien theaters en schouwburgen ook ontheffingen kunnen krijgen, laat Grapperhaus nog in het midden. Hij wil alleen kwijt dat er „de komende tijd” met de vertegenwoordigers van de religieuze koepels nog verder wordt overlegd.