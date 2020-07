Grapperhaus: Begroting duidelijker over politie-uitgaven

De jaarlijkse justitiebegroting zal voortaan beter inzichtelijk maken aan welke investeringen het budget dat bestemd is voor de politie nu precies wordt besteed en met welke resultaten.

Dat zegde minister Grapperhaus (Justitie) dinsdag schriftelijk toe aan de Tweede Kamer. Zo worden de uitgaven aan bijvoorbeeld de operationele sterkte beter zichtbaar, net als die aan de uitrusting, de bewapening en de huisvesting. Ook komt er een extra overzicht dat duidelijk maakt welke uitgaven het ministerie de komende jaren voor deze kosten heeft gereserveerd.

Als het goed is, is met ingang van 2021 in de begroting ook terug te vinden hoe de politiesterkte over de verschillende regio’s is verdeeld.

Initiatiefnemer van het verrijken van de begroting is CDA-Kamerlid Van Dam. De huidige justitiebegroting was in zijn ogen dermate summier dat een goede democratische controle van de Tweede Kamer over de besteding van de politiemiddelen niet goed mogelijk was. Een Kamermeerderheid was dat met hem eens.