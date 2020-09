Geen strafblad meer na coronaboete, ook voor oude gevallen

Een boete wegens overtreding van de coronaregels leidt straks niet meer tot een zogenaamd strafblad. Daar stuurt het kabinet op aan, bevestigen ingewijden na berichtgeving van de NOS. Het besluit gaat met terugwerkende kracht gelden: voor mensen die al een boete hebben gekregen, wordt de justitiële aantekening geschrapt.

De Tweede Kamer had hier al eerder op aangedrongen. Ze vonden een justitiële aantekening, in de volksmond een strafblad, buiten proportie. Ook de boete - 390 euro voor meerderjarigen - vond een groot deel van de Kamer te hoog. Een meerderheid wilde die boete onder de 100 euro brengen, omdat dit niet leidt tot een strafblad. Justitieminister Ferd Grapperhaus had eerder deze maand toegezegd dat hij er alles aan zou doen om tegemoet te komen aan de wens van de Kamer.

De discussie over de boete en het strafblad laaide op nadat Grapperhaus zelf in de fout was gegaan met de afstandsregels tijdens zijn bruiloft. Op foto’s is te zien dat zijn gasten niet de 1,5 meter afstand hielden. De Tweede Kamer was boos maar de meerderheid behield het vertrouwen in hem.

Onlangs kreeg de minister alsnog een boete van het Openbaar Ministerie en een strafblad. Maar door het nieuwe besluit gebeurt dat laatste niet. Het is niet duidelijk of de hoogte van de coronaboete gaat veranderen.

Een strafblad kan problemen geven voor mensen in bepaalde beroepen, als ze op reis willen of bij het afsluiten van een verzekering.