FVD-senator neemt woorden over holocaust terug

Eerste Kamerlid Toine Beukering van Forum voor Democratie (FVD) neemt terug wat hij heeft gezegd over de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Hij oogstte veel verontwaardiging met zijn stelling dat Joden zich nauwelijks hebben verzet tegen hun uitroeiing door de nazi’s.

Die opmerking "was fout", zegt Beukering op de dag van zijn intrede in de Eerste Kamer. Hij wil daar volgende week, als lid van de grootste fractie, een gooi doen naar het voorzitterschap.

In Joodse kring en daarbuiten maakte het vraaggesprek met De Telegraaf, waarin Beukering zijn verbazing uitsprak dat "de Joden als makke lammetjes gewoon door de gaskamers werden gejaagd", veel los. Daarop schoten partijleider Thierry Baudet en Paul Cliteur, de aanvoerder van FVD in de senaat, hun partijgenoot te hulp. Beukering herhaalde slechts een vraag die bijvoorbeeld de Joodse filosofe Hannah Arendt in de jaren zestig ook al had opgeworpen, zeggen zij.