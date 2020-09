Fracties coalitie en oppositie willen coronawet verbouwen

Oppositie en coalitie slaan in de Tweede Kamer de handen ineen om de coronawet van minister De Jonge grondig te verbouwen.

Dat meldt BNR op basis van bronnen in de Kamer. Die melden aan het radiostation dat een flink aantal fracties met een gezamenlijk voorstel wil komen dat ervoor moet zorgen dat het kabinet alleen met instemming van het parlement nieuwe coronamaatregelen kan nemen.

Een van de bronnen van politiek verslaggever Laurens Boven zegt dat dit geen kwestie is van oppositie versus coalitie, maar van Kamer versus kabinet. Donderdagochtend staken de vier coalitiepartijen en onder meer PvdA, GroenLinks en SGP de koppen bij elkaar om een flink aantal wijzigingsvoorstellen op te stellen. Het is nog ‘work in progress’ en het ligt ongetwijfeld behoorlijk gevoelig. En leuk vinden de betrokken fracties het ook niet dat de samenwerking is uitgelekt, meldt Boven.