Fotoserie: Corona als kijkcijferkanon

Het werd vanaf 12 maart een vaste gewoonte. Soms op maandag-, soms op dinsdag-, soms op woensdagavond. Steeds zat heel Nederland aan het tv- of laptopscherm gekluisterd, om de vermaningen, voorspellingen en opbeuringen te horen die van de lippen van onze minister-president –vaak vergezeld van coronaminister Hugo de Jonge of viroloog Jaap van Dissel– rolden.

Klik op de foto om de fotoserie te bekijken.

Wel werd de frequentie van de persmomenten lager. En deze week –het zou ons haast spijten– was, naar men zegt, de laatste. De coronapandemie is in Nederland, min of meer, onder controle: een dalend aantal besmettingen, doden en ziekenhuisopnamen als gevolg van Covid-19.

Het patroon van de persconferenties volgde het patroon van het virus. Eerst een klimmende lijn van steeds meer verontrusting en steeds strengere maatregelen. Waarbij Rutte de lockdown waar Nederland in belandde een net iets zachtere klank gaf door er het bijvoeglijk naamwoord ”intelligent” aan vast te plakken.

Eindeloos kregen burgers het ingepeperd: „Anderhalve meter afstand houden, je handen stuk wassen, niesen en kuchen in je elleboog. En als je koortsig bent, snottert of keelpijn hebt? Thuisblijven!” Jaja, houd maar op. We weten het nu wel.

Vanaf nu zijn ze voorbij, die momenten van collectieve opvoeding en nationale eenheid. Tenminste, laten we het hopen. Want het virus blijft grillig en onvoorspelbaar.