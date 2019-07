Explosieven Brussel van overleden Rus

De explosieven die zaterdagavond werden gevonden in een huis in de Brusselse gemeente Anderlecht waren van een Russische oud-militair. De in 1965 geboren man is in 2011 overleden, maakte het Openbaar Ministerie van de Belgische hoofdstad donderdag bekend. Daarmee is de zaak gesloten.

De zak met explosieven in een opslagruimte in een trap werd gevonden bij werkzaamheden. Er zaten ook messen, boksbeugels en ontstekers in.

Vanwege de start van de Tour de France waren afgelopen weekend honderdduizenden bezoekers in Brussel. Het OM had al gezegd dat er geen bewijs was dat de zelfgemaakte explosieven bedoeld waren om een aanslag te plegen. Er is ook geen verband met de aanslagen in Brussel van maart 2016.

Volgens de voormalige eigenaar van het gebouw was de ex-militair psychisch labiel en enigszins paranoïde, aldus het OM. De identiteit van de Rus werd achterhaald door een vingerafdruk op plakband dat rond een mes was gewikkeld.