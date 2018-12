EU-landen willen Europees Arbeidsagentschap

De EU-ministers van Sociale Zaken hebben donderdag groen licht gegeven voor de oprichting van een Europees Arbeidsagentschap (ELA). Die naam vinden zij in meerderheid beter dan de eerder voorgestelde Europese Arbeidsautoriteit, omdat de rol van de dienst beperkt is tot het ondersteunen van de lidstaten.

Het agentschap moet ervoor zorgen dat de nationale inspecties niet langs elkaar heen werken, met name bij grensoverschrijdende arbeid. Het gaat risicoanalyses maken, zorgen voor betere uitwisseling van gegevens en bemiddeling bij conflicten tussen landen. Het tot de orde roepen van bedrijven die de regels overtreden, blijft in handen van de lidstaten.

De Europese Commissie stelde in maart voor dat er vanaf volgend jaar zo’n 140 man komen te werken bij de nieuwe dienst. Die zou in 2023 op volle kracht moeten draaien met een jaarlijks budget van 50 miljoen euro. De deelname van lidstaten aan de meeste activiteiten is vrijwillig. Waar het agentschap wordt gevestigd, moet nog worden bepaald.

EU-commissaris Marianne Thyssen (Werk en Sociale Zaken) is blij met de goedkeuring. „Een groot stuk van de puzzel om de eerlijkheid van de interne markt te versterken.” Zij valt volgens haar woordvoerder niet over de naamswijziging.

De lidstaten, het parlement en de EC moeten nog onderhandelen over de uiteindelijke wetstekst. De bevoegde commissie van het Europees Parlement stemde vorige maand in met de oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit. PvdA-Europarlementariër Agnes Jongerius zei toen daarin een zwarte lijst voor frauderende bedrijven en een rol voor sociale partners in het bestuur van de organisatie te missen. Vakbond FNV sprak eerder van een „tandeloze tijger”.