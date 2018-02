EU bereidt sancties tegen Myanmar voor

De Europese Unie zet stappen om sancties te treffen tegen Myanmar vanwege de voortdurende moorden en verkrachtingen door veiligheidstroepen in de deelstaat Rohingya. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken zullen maandag in Brussel de opdracht geven om strafmaatregelen voor te bereiden tegen hoge militairen die zich schuldig maken aan mensenrechtenschendingen.

EU-buitenlandchef Federica Mogherini krijgt daarnaast de taak voorstellen te maken om het bestaande handelsembargo op wapens en andere middelen waarmee de bevolking kan worden onderdrukt te versterken en uit te breiden.

De Verenigde Naties hebben de operaties van het leger tegen de Rohingya-moslims betiteld als etnische zuivering. Meer dan 600.000 Rohingya zijn de afgelopen tijd gevlucht naar Bangladesh. Volgens hoge EU-functionarissen is er overeenstemming onder de EU-ministers dat de „extreem ernstige situatie” in Myanmar om een reactie vraagt. Canada en de VS hebben al sancties tegen legerleiders ingesteld.